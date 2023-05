Mali: Letzte deutsche Soldaten nach EU-Ausbildungsmission in Berlin gelandet

Ein Soldat der Bundeswehr steht am Flughafen nahe des Stützpunktes in Gao im Norden Malis.

Die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM Mali) ist beendet. Die letzten sieben Soldaten, die noch in dem Einsatz tätig waren, seien am Mittwochnachmittag in Berlin gelandet, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. „Mit Ablauf des 31.05.2023 endet damit die seit dem 28.02.2013 bestehende deutsche Beteiligung an EUTM Mali.“

Bei der letzten Verlängerung des Bundeswehreinsatzes vor einem Jahr war bereits beschlossen worden, die Präsenz in Mali weitgehend herunterzufahren und den Schwerpunkt ins Nachbarland Niger zu verlegen. Nun ging die deutsche Beteiligung an der Mission ganz zu Ende. Hintergrund sind die sich verschlechternde Sicherheitslage in dem Land und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der regierenden Militärjunta.

Die Bundeswehr ist noch an einem weiteren Einsatz in Mali beteiligt, nämlich an der UN-Mission Minusma. Dieses Mandat läuft noch bis Ende Mai 2024.