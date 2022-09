US-Präsident Joe Biden hat der verstorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre erwiesen. In Begleitung seiner Ehefrau Jill besuchte Biden am Sonntag in London die Westminster Hall und hielt auf einer Empore inne. Biden bekreuzigte sich im Angesicht des aufgebahrten Sargs der Queen. Zuvor hatten auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Spaniens König Felipe VI. in Westminster Hall Abschied von Königin Elizabeth II. genommen.

Zum Staatsbegräbnis für die Queen am Montag waren am Wochenende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach London gereist. Am Sonntagabend war ein Empfang von König Charles III. für Biden, Japans Kaiser Naruhito und andere Amts- und Würdenträger geplant.

Die Warteschlange, in der seit Mittwoch hunderttausende Menschen stundenlang ausharrten, um einen Blick auf den aufgebahrten Sarg der Queen werfen zu können, wurde am frühen Sonntagnachmittag geschlossen, niemand durfte sich mehr anstellen. Die bereits Wartenden sollen noch bis Montagfrüh um 06.30 Ortszeit (7.30 Uhr MESZ) Gelegenheit erhalten, sich von Elizabeth II. zu verabschieden.