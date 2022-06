Klimaschutz-Demonstranten der Gruppierung „Letzte Generation“ blockieren in Berlin erneut Autobahnen. Die Aktivisten twitterten am Montagmorgen „Zurück in Berlin“, und zeigten ein Bild, auf dem mindestens fünf Personen zu sehen sind, die auf einer Fahrbahn sitzen.

Dazu schreiben die jungen Demonstranten: „Robert Habeck gab über Wochen keine Erklärung gegen neues Nordseeöl ab. Jetzt fordern wir ein Machtwort von @OlafScholz ! Nordseeöl? Nö! Wir müssen #ÖlSparenStattBohren! Weshalb gibt es z.B. noch keinen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr?“

Wir müssen #ÖlSparenStattBohren! Weshalb gibt es z.B. noch keinen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr?

Wie die Verkehrsinformationzentrale (VIZ) mitteilte, werden derzeit folgende Straßen blockiert:

A100 Richtung Wedding, Spandauer Damm. Dort Stau mit Zeitverlust von 40 Minuten

A100 Richtung Süd, Kaiserdamm Süd A111 stadteinwärts, Saatwinkler Damm

Wegen der Demonstration und dem damit verbundenen Polizeieinsatz wurden zudem die Buslinien 106 und 109 eingestellt worden, teilte VIZ weiter mit.

Einer der Demonstranten ist im Internet bereits berühmt

Einer der jetzt auch in Berlin anwesenden Demonstranten erlangte kürzlich eine gewisse Berühmtheit im Netz. Im Mai war der junge Mann bei einem Protest von Einsatzkräften der Polizei Brandenburg weggetragen worden. Auf dem Video ist zu hören, wie der junge Klimaaktivist mehrfach laut „Auuuu“ ruft. Als ihm einer der Beamten die Hand ein wenig verbiegt, weist der Umweltschütze ihn darauf hin, dass er mit dieser Hand womöglich nicht mehr Gitarre spielen könne.

Ja, @hinschauHen KÖNNTE laufen. Die Bundesregierung KÖNNTE auch eine Erklärung abgeben, kein neues Nordsee-Öl zu fördern, und anfangen unser Leben zu schützen.#LetzteGeneration

Obwohl die Polizisten ihn mehrfach auffordern aufzustehen, weigert sich der Klimaaktivist beharrlich. Als die Polizisten ihn schließlich weitertragen, beschwert er sich über die polizeiliche Maßnahme und sagt: „Das tut nicht Not.“ Das Video ging nach der Veröffentlichung viral, neben viel Zustimmung erntete der Klimaaktivist auch Spott und Häme für sein Verhalten.