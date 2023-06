Letzte Generation: Aktivisten versprühen Farbe in Luxushotel auf Sylt

Es ist die nächste Aktion der Letzten Generation gegen „die Reichen“: Im Hotel Miramar auf Sylt versprühen Aktivisten Farbe. Auch die Feier zu Porsche-Jubiläum in Stuttgart wird gestört.

Mitglieder der Letzten Generation haben am Donnerstag auf Sylt orange Farbe in der Bar eines Fünf-Sterne-Hotels versprüht. Nach eigenen Angaben verteilten sie im Hotel Miramar „oranges Wurf-Pulver in der Luft, das sich als warnende Wolke im Saal ausbreitete“.

Die Farbwolke symbolisiere „die bedrohlichen Rauchschwaden, die seit gestern die New Yorker Metropole verhüllen“, teilten die Aktivisten mit. Zusätzlich besprühten sie die Bar selbst mit oranger Farbe aus präparierten Feuerlöschern.

„Der Protest im Luxushotel verdeutlicht, wo die bisher mangelhafte Gesetzgebung der Regierung Scholz zum Schutz der Bevölkerung ansetzen muss – am zerstörerischen Überkonsum der Superreichen“, hieß es zu der Aktion von der Letzten Generation.

Letzte Generation: Privatjet auf Sylt mit Farbe beschmiert

Am Dienstag hatten Mitglieder der Gruppe einen Privatjet auf Sylt mit oranger Farbe beschmiert. Die Besitzer von Privatjets, Limousinen und Yachten würden diese nicht freiwillig stehen lassen, begründeten sie ihre Aktion. Millionäre und Milliardäre trügen unverhältnismäßig zum Niedergang unserer Lebensgrundlagen bei. Um die von ihnen verursachten Emissionen zu senken, brauche es Regelungen und Gesetze.

Die Letzte Generation hatte am Sonntag angekündigt, ihren Protest gezielt auf Reiche fokussieren zu wollen. Sylt gilt als eine Insel, auf der reiche Deutsche besonders gerne Urlaub machen oder Ferienhäuser besitzen.

Letzte Generation blockiert Porsche-Feier

Am Donnerstagabend teilte die Letzte Generation mit, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen durch mehrere Sitzblockaden gestört würden.

Die Aktivisten setzten sich demnach in die Zufahrten des Porscheparkhauses P2, die Nordseestraße sowie die Werkszufahrten über die Otto-Dürr-Straße und die Lorenzstraße statt. Damit wollten sie die Anreise der etwa 800 geladenen Gäste zur Porsche-Party stören. Mindestens sechs Aktivisten hatten sich nach Angaben der Gruppe mit einem Sand-Kleber-Gemisch fest mit der Fahrbahn verbunden. Andere hielten Schilder Schilder hoch, auf denen stand: „Eure Dekadenz – unser aller Verderben“ sowie „Nach euch die Sintflut?“.