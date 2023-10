Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben ihre Blockaden in Berlin auch am Tag der Deutschen Einheit fortgesetzt. Das bestätigen die Aktivisten und die Polizei.

Die Autobahn A100 in Berlin ist am Nachmittag an drei Orten betroffen. Nach Angaben der Polizei behindert zur Stunde etwa 30 Klimaaktivisten den Verkehr.