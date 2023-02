Letzte Generation: Autofahrer fährt Aktivisten über den Fuß

Als Aktivisten am Montagmorgen eine Autobahnausfahrt in Berlin blockieren, eskaliert die Gewalt. Ein Auto überrollt den Fuß eines Aktivisten. Die Polizei prüft den Fall.

Ein Autofahrer fährt am Montagmorgen am Messedamm über den Fuß eines Aktivisten.

Nach den Blockaden der Letzten Generation am Montagmorgen in Berlin sind Videos aufgetaucht, die die Eskalation der Gewalt zwischen Autofahrern und Aktivisten zeigen. Das Filmmaterial liegt dem RBB vor. Klimaaktivsten am Messedamm wurden von der Straße entfernt und zum Teil beleidigt. Deutlich zu erkennen ist in einem Video, wie ein Autofahrer einem Aktivisten über den Fuß fährt und dieser vor Schmerzen aufschreit.

Die Polizei Berlin ermittelt bereits wegen der Eskalation am Montagmorgen. Allerdings geht es bisher dabei vorerst nur um das gewaltsame Wegzerren eines Demonstranten. Der Fall, bei dem einem Aktivisten über den Fuß gefahren wurde, werde von der Polizei noch ausgewertet. Am Montagmorgen konzentrierten sich die Proteste auf drei Autobahnauffahrten und -abfahrten: am Messedamm, am Kurfürstendamm und am Heckerdamm. Zwischenzeitlich war der Flughafentunnel in Tegel gesperrt.