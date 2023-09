Die Klimagruppe Letzte Generation hat ihren Protest in Berlin wie angekündigt ab September intensiviert. Neben Störungen beim Berlin Marathon kleben sich die Aktivisten regelmäßig auf Berliner Straßen fest und blockieren so den Autoverkehr.

Das machen nicht alle Autofahrer geduldig mit. Die Letzte Generation postete am Montag ein Video auf X, ehemals Twitter, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann aus seinem Wagen springt, einem Aktivisten die Brille aus dem Gesicht schlägt und ihn anbrüllt, er solle die Fahrbahn verlassen. In seinem Auto sitzt auf dem Beifahrersitz ein Kind und schaut zu. Anwesende filmen die Szene und rufen „keine Gewalt“. Ein anderer Autofahrer geht dazwischen und versucht seinerseits den Aktivisten wegzutragen. Ob das Video von den Blockaden am Montag stammt, ist nicht klar.

Die Letzte Generation schreibt zu dem Video: „Wenn du den 73 jährigen Ernst schlagen willst, weil du weiterfahren möchtest und dein Kind im Auto zuschauen muss. Es könnte ihr Opa sein, der da auf der Straße sitzt und sich für ihre Zukunft einsetzt.“

Videos von Blockaden der Letzten Generation: Gewalt kommt regelmäßig vor

Der Übergriff auf den Klimaaktivisten ist keine Ausnahme. Die Gruppe teilt seit ihrer Gründung Videos von gewaltbereiten Passanten und in den Kommentaren zeigen sich viele Nutzer verständnisvoll für die Angreifer. So wird unter dem Video vom 25. September kommentiert: „Ich kann die Emotionen des Autofahrers nachempfinden und dieser Ernst ist mir völlig egal“.

Nach Angaben einer Stern-Umfrage bei Polizeibehörden, Landeskriminalämtern (LKA), Innenministerien der Länder und Staatsanwaltschaften gab es bis zum 15. September 2023 in Berlin insgesamt 98 gemeldete Übergriffe auf Klimaaktivisten. Deutschlandweit wurden 150 Fälle gezählt. In Berlin gibt es verhältnismäßig mehr Übergriffe, da in der Hauptstadt auch der Protest-Hotspot liegt.