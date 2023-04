Letzte Generation: An diesen Tagen sollen Straßenblockaden stattfinden

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation plant ab Mittwoch zahlreiche Protestaktionen in Berlin.

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation plant ab Mittwoch zahlreiche Protestaktionen in Berlin. Jonas Gehring/imago

Klimaproteste: Aktionstage in Berlin – das Wichtigste in Kürze: Ab Mittwoch will die Klimaschutzgruppe Letzte Generation Berlin „zum Stillstand bringen“. Dazu sollen Aktivisten aus ganz Deutschland anreisen. Hunderte haben sich bereits angekündigt.

Berlin „zum Stillstand bringen“. Dazu sollen Aktivisten aus ganz Deutschland anreisen. Hunderte haben sich bereits angekündigt. Geplant sind nach Angaben der Aktivisten bis Anfang Mai „so viele Straßenblockaden wie möglich“, aber auch „bildstarke Proteste an politisch relevanten Orten“.

wie möglich“, aber auch „bildstarke Proteste an politisch relevanten Orten“. Im Fokus der Letzten Generation stehen das Regierungsviertel , das Landwirtschafts- und Verkehrsministerium, die SPD-Parteizentrale (Wilhelmstraße). Auch die Umgebung von Wirtschaftseinrichtungen soll belagert werden.

, das Landwirtschafts- und Verkehrsministerium, die SPD-Parteizentrale (Wilhelmstraße). Auch die Umgebung von Wirtschaftseinrichtungen soll belagert werden. Mit der erneuten Ausweitung der Proteste will die Gruppe die Gründung eines sogenannten Gesellschaftsrates zur Klimakrise erreichen.

Dienstag, 18. April

Letzte Generation: „Wir werden auf den Straßen sein, nutzen Sie ÖPNV“

Die Letzte Generation macht in der Pressekonferenz nochmals nachdrücklich darauf aufmerksam, dass die Straßen blockiert werden. „Nutzen Sie ÖPNV“, so der Aufruf. Des Weiteren teilen die Klimaaktivisten mit, dass die Protestaktionen zunächst keinen festen Zeitraum haben.

Für CDU-Generalsekretär Czaja sind Letzte-Generation-Aktivisten „Extremisten“

Für CDU-Generalsekretär Mario Czaja sind die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe Letzte Generation „Extremisten“. „Wir können uns nicht von ein paar wenigen angeblichen Aktivisten, aber in Wirklichkeit sind es ja Extremisten, von der Arbeit abhalten lassen“, sagte Czaja am Dienstag im Deutschlandfunk über die Gruppe und ihre Straßenblockaden.

Czaja nannte die Protestierenden „eine kleine Gruppe“, die glaube, den demokratischen Diskurs umgehen und „mit Gewalt auf der Straße“ ihre Positionen durchsetzen zu können. Von dieser würden die Menschen, die zur Arbeit müssten, „in Geiselhaft genommen“. Der CDU-Generalsekretär hält das für „ausgesprochen schädlich“, um dem Klimaschutz eine breite Rückendeckung zu geben. Die Protestierenden würden dem Klima damit „einen Bärendienst“ leisten, fügte er hinzu.

Czaja bezeichnete die Protestierenden nicht nur als „Extremisten“, sondern auch als „Gewalttäter“ und „Straftäter“. Die Polizei müsse „hart“ durchgreifen und die Demonstrierenden so lange wie rechtlich möglich in Gewahrsam nehmen, Urteile sollten zudem schnell fallen, forderte er. Das Camp von Aktivistinnen und Aktivisten im Berliner Invalidenpark – laut Czaja ein „Chaotencamp, wo sich die Gruppe schon zusammenrottet“ – müsse geräumt werden.

Autor Raphael Thelen: „Wir werden blockieren, uns ankleben, demonstrieren“

Autor Raphael Thelen ist ebenfalls bei der Pressekonferenz. Er sagt: „In den nächsten Wochen werden wir sehr viel Anlass zu Berichterstattung bieten, werden blockieren, uns ankleben, demonstrieren.“

Pressekonferenz der Letzten Generation: Carla Hinrichs begründet die Aktionen

Carla Hinrichs, Pressesprecherin der Letzten Generation, sagt: „Solange es keinen konkreten Plan der Regierung gibt, unsere Zukunft zu sichern, müssen wir diesen mit allen friedlichen Mitteln einfordern. Das werden wir weiterhin tun.“

Gewerkschaft der Polizei wirft Klimaaktivisten „Guerilla-Aktionen“ vor

Vor den angekündigten Aktions- und Blockadewochen von Klimaschützern hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Demonstranten „Guerilla-Aktionen“ und „extremistisches Gedankengut“ vorgeworfen. Es gehe um „kriminelle, hierarchisch aufgebaute Organisationen, deren Mitglieder Straftaten begehen“, um das Zusammenleben und die Handlungsfähigkeit demokratischer Institutionen lahmzulegen, kritisierte die GdP am Dienstag.

Berlin gelte als „Wohlfühl-Biotop für Klebeblockaden“, das liege an nachsichtigen Gesetzen und Solidaritätsbekundungen von Politikern, „die bei Nötigungen, Sachbeschädigungen und Widerständen von zivilem Ungehorsam sprechen“, teilte der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh mit.

Die Blockadeaktionen durch angeklebte Demonstranten würden seit Anfang 2022 „unglaubliche Kapazitäten bei Polizei und Justiz“ binden, „so dass diese für die Bekämpfung anderer Kriminalität fehlen“. Inzwischen gebe es knapp 3000 Ermittlungsverfahren der Polizei, 800 Verdächtige, die Polizei habe 300.000 Arbeitsstunden eingesetzt, 13 Ermittler bei der Kriminalpolizei seien nur mit den Blockaden befasst.

Letzte Generation: An diesen Tagen sollen Straßenblockaden stattfinden

Bereits am 20. und 21. April sollen im Berliner Stadtzentrum die ersten Straßenblockaden stattfinden. Die Stadt lahmlegen wollen sie an diesen Tagen aber noch nicht. Für den kommenden Sonntag (23. April) ist um 15 Uhr eine „Versammlung“ vor dem Brandenburger Tor geplant, bei der sich dann die Klimakleber und ihre Helfer öffentlich treffen wollen.

Am Montag (24. April) soll es dann richtig mit den Straßenblockaden losgehen, mit denen die Aktivisten Berlin zum Stillstand bringen wollen. Bis zum 28. April und vom 1. bis 5. Mai will die Letzte Generation so viele Straßen wie möglich nach dem „Bienenschwarm“-Prinzip besetzen.

Im Fokus der Letzten Generation stehen das Regierungsviertel, das Landwirtschafts- und das Verkehrsministerium, die SPD-Parteizentrale (Wilhelmstraße). Auch die Umgebung von Wirtschaftseinrichtungen soll belagert werden: das Haus der Deutschen Wirtschaft (Breite Straße), die Zentralen der Energiekonzerne Eon (Jägerstraße) und Vattenfall (Hildegard-Knef-Platz/Südkreuz) und der Sitz des Pharmakonzerns Bayer (Müllerstraße/Wedding).

Die Letzte Generation will sich zudem den Protesten der Gruppe Extinction Rebellion anschließen. Extinction Rebellion hat ein Protestcamp im Invalidenpark aufgebaut.