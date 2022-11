Berlin: Radfahrerin nach Betonmischer-Unfall für hirntot erklärt

Laut Feuerwehr waren die Rettungskräfte verspätet am Unfallort eingetroffen, weil die „Letzte Generation“ die Straße blockiert hatte. Ärzte erklärten das Unfallopfer am Donnerstag für hirntot.

Die Radfahrerin, die bei einem Unfall am Montagmorgen von einem Betonmischer erfasst wurde, ist am Donnerstagvormittag von Ärzten für hirntot erklärt worden. Die Berliner Polizei korrigierte am Mittag ihre vorherige Meldung, die Frau sei verstorben. Sie werde weiterhin in der Klinik intensivmedizinisch behandelt, hieß es.

Der Betonmischer hatte die Radfahrerin erfasst, als beide in gleicher Richtung auf der Bundesallee unterwegs waren. Ein Bergefahrzeug traf laut der Feuerwehr verspätet ein, da es wegen Protesten von Klimademonstranten auf der Stadtautobahn A100 im Stau stand. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde zudem mit einem Messer angegriffen. Am Mittwoch konnte die Polizei den 48-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser solle noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden, hieß es von der Polizei.

Die Protestierenden der Gruppe „Letzte Generation“ teilten nach dem Unfall mit, dass einige von ihnen auf der Stadtautobahn protestiert und den Verkehr unterbrochen hätten. Die Gruppe könne nicht ausschließen, dass die Verspätung des Fahrzeugs „auf einen durch uns verursachten Stau zurückzuführen ist“. Die Berliner Polizei stellte gegen zwei Klimaaktivisten Strafanzeige wegen unter anderem unterlassener Hilfeleistung.

Am Donnerstag kam es zu erneuten Blockaden der Klimaaktivsten in Berlin. Am Vormittag klebten sich Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ auf der Invalidenstraße fest. Der Protest wurde bereits nach kurzer Zeit wieder beendet. (mit AFP)

Korrekturhinweis: In einer älteren Version des Artikels schrieben wir, dass die Radfahrerin bereits verstorben sei. Wie die Polizei inzwischen mitteilte, ist dies nicht der Fall. Die Frau wird weiter intensivmedizinisch betreut.