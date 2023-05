Letzte Generation: Berliner Staatsanwaltschaft sieht keinen Verdacht auf kriminelle Vereinigung

Die Proteste der Klimaaktivisten seien lediglich ein „dauerhaftes Lästigwerden“, so der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.

Polizisten versuchen in Berlin bei einer Straßenblockade der Letzten Generation Carla Hinrichs von der Straße zu lösen.

Polizisten versuchen in Berlin bei einer Straßenblockade der Letzten Generation Carla Hinrichs von der Straße zu lösen. Paul Zinken/dpa

Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht bei der Klimaschutzgruppierung Letzte Generation derzeit keinen Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaften, Sebastian Büchner, sagte am Mittwoch im RBB-Inforadio, das, was die Letzte Generation und die Klimaaktivisten insgesamt täten, sei quasi ein „dauerhaftes Lästigwerden“.

Die Klimaaktivisten begingen zwar Straftaten, könnten also tatsächlich als kriminell bezeichnet werden. „Aber für diese Idee einer kriminellen Vereinigung muss das Ganze schon terrorismusähnlich, mit einer gewissen Erheblichkeit ausgestattet sein“, sagte der Oberstaatsanwalt. Diese Erheblichkeitsschwelle sei aus Berliner Sicht im Moment noch nicht überschritten: „Aber trotzdem ist es etwas, was natürlich auch angesichts der öffentlichen Debatte einer permanenten Neubewertung unterliegt“, sagte er.

Gegen die Letzte Generation laufen strafrechtliche Ermittlungen unter anderem wegen Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt zudem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Staatsanwalt: Proteste der Klimaaktivisten von Versammlungsfreiheit gedeckt

Büchner betonte, die Ziele der Klimaaktivisten seien grundgesetzlich verankert und auch juristisch seien die Proteste nicht ganz einfach zu bewerten. Bei den Delikten handele es sich in der Regel um Nötigung und Widerstand gegen Staatsbeamte.

Das Festkleben auf der Straße sei zunächst eine Demonstration, die von der Versammlungsfreiheit gedeckt sei. Strafrechtlich relevant werde es, wenn die Polizei die Versammlung auflöse und die Klimaaktivisten nicht von der Straße weichen können, weil sie sich festgeklebt haben.

Für die Justiz seien die Aktionen eine „erhebliche Mehrbelastung“, sagte der Oberstaatsanwalt. Derzeit würden 1980 Ermittlungsverfahren bearbeitet.

Brandenburgs Justizministerin: Motivation bei Tat unerheblich

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) bezeichnete die Motivation der Klimaschutzgruppe Letzte Generation für Blockadeaktionen als juristisch zweitrangig bezeichnet. „Das Strafgesetzbuch interessiert normalerweise nicht, mit welcher Motivation sie einen Tatbestand verwirklichen“, sagte Hoffmann am Mittwoch. Das sei allenfalls bei der Strafzumessung relevant.

Eine Einstufung als kriminelle Vereinigung würde die Gruppe hart treffen. „Für die rechtliche Bewertung einer kriminellen Vereinigung würde es bedeuten, dass an sich die Mitgliedschaft an dieser Gruppe – also Förderungs- und Beihilfehandlungen – dann strafbar wären“, sagte Ministerin Hoffmann.