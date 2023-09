Letzte Generation beschmiert Brandenburger Tor: Das kostet die Reinigung

Nach der Farbattacke der Letzten Generation am Sonntag bemühen sich die Verantwortlichen, das Brandenburger Tor bis zum Berlin-Marathon am Wochenende zu reinigen. Die Reinigung kostet demnach 35.000 Euro, wie das Berliner Immobilienmanagement mitteilt.

Bis zum Ende der Woche sollen die Farbpigmente vollständig aus dem Sandstein entfernt werden. Auch die betroffenen Wände in Nebenbereichen und die Böden sollen gereinigt werden. Mitglieder der Letzten Generation hatten das Brandenburger Tor am Sonntag angesprüht. Die Reinigungsarbeiten haben noch am gleichen Tag begonnen.