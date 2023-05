Letzte Generation bittet um Spenden: „Wir brauchen Geld!“

Den Klimaaktivisten der Letzten Generation ist das Geld ausgegangen. Sie bitten auf Twitter jetzt um Hilfe. Diese Dinge kosten am Protest am meisten.

Den Klimaaktivisten der Letzten Generation ist das Geld ausgegangen. Wie die Organisation auf Twitter mitteilt, bitten sie jetzt um Spenden.

„Trotz tausender Kleinspenden jeden Monat leeren sich unsere Kassen. Denn der Widerstand wächst immer schneller. Und mehr Widerstand braucht auch mehr Geld“, heißt es in dem Tweet, den die Organisation am Donnerstagmorgen veröffentlicht hat. In den vergangenen Tagen hatte die Organisation die Blockaden im Berliner Straßenverkehr intensiviert.