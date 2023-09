Letzte Generation: Blockaden an über 20 Orten in Berlin, Aktivist angegriffen

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am Montagmorgen Straßen an über 20 Orten in Berlin. Betroffen sind nach Angaben der Aktivisten unter anderem Abfahrten der A100, A103, A114 sowie verschiedene Bundesstraßen stadteinwärts. Auch der Busverkehr ist durch die Blockaden eingeschränkt.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sind bis zu 500 Einsatzkräfte derzeit in der ganzen Stadt präsent, um die Sitzblockaden zu beenden. Laut Polizei gibt es aktuell stadtweit 21 Blockaden. An einigen Kreuzungen konnten Einsatzkräfte die Aktionen offenbar verhindern, an anderen Kreuzungen hatten sich die Personen bereits festgeklebt.

Folgende Straßen sind von den Blockaden betroffen: A114 an der Prenzlauer Promenade, Ecke Pasewalker Straße

Prenzlauer Straße/Granitzstraße

Prenzlauer Allee/Fröbelstraße

A103 Saarstraße in Richtung Schöneberg

S Tempelhof, Höhe A100 stadtauswärts

Ernst-Reuter-Platz

Großer Stern/Hofjägerallee

Grenzallee

Hallesches Ufer/Mehringdamm

Landsberger Alle/Conrad-Blenkle-Straße kommt es zu Blockaden.

Kurt-Schumacher-Platz/Kapweg

Köpenicker Landstraße/Eichbuschallee

Spandauer Damm/Sophie-Charlotten-Straße

Kottbusser Tor/Adalbertstraße

An einigen Orten sei besonders hartnäckiges Klebstoff-Gemische genutzt worden. Dort dauere es länger, die Demonstranten von der Straße zu lösen, so die Polizei auf Twitter.

An den folgenden Orten kann es wegen besonders hartnäckiger Klebstoff-Gemische etwas länger dauern, da hier unsere #TEE unterstützen muss:

🔴Kurt-Schumacher-Platz/ Kapweg

🔴Köpenicker Landstr./ Eichbuschallee

🔴Spandauer Damm/ Sophie-Charlotten-Str.

🔴Kotti/ Adalbertstr.#b1809 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 18, 2023

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, versuchte ein Mann in Spandau, einen der Aktivisten von der Straße zu zerren. Die Polizei bat die Autofahrer weiter darum, friedlich zu bleiben.

In #Spandau schritten unsere Kolleg. ein, als ein Mann versuchte, eine Person von der Straße zu entfernen.

Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an. Unsere Kolleg. kommen schnellstmöglich.#b1809 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 18, 2023

Am Sonntag besprühten Aktivisten der Gruppe das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Etwa 40 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. Es gab 14 Festnahmen. Ermittelt wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.