Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Blockaden im Straßenverkehr in Berlin am Donnerstagmorgen in der Invalidenstraße fort.

„Letzte Generation“: Blockaden auch am Donnerstag in Berlin

Protest der „Letzten Generation“ in der Invalidenstraße.

Protest der „Letzten Generation“ in der Invalidenstraße. Pressefoto/„Letzte Generation“

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Blockaden im Straßenverkehr in Berlin auch am Donnerstagmorgen fort. Wie die Demonstranten mitteilen, ist die Invalidenstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs im Moment von den Blockaden betroffen.

Bereits am Vortag kam zu Protesten an der Landsberger Allee und an der Gneisenaustraße, Ecke Mehringdamm. Dabei soll es zu Auseinandersetzungen mit Autofahrern gekommen sein. Die „Letzte Generation“ fordert neben der Einführung eines Tempolimits auch ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket, um den Schienenverkehr zu stärken.