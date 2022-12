Die Klimaaktivisten der„ Letzten Generation“ haben am Montagmorgen ihre Protestaktionen fortgesetzt. Bisher sind drei Protestorte bekannt.

„Letzte Generation“: Blockaden am Berliner Hauptbahnhof und Potsdamer Platz

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montag ihre Blockaden und Protestaktionen fortgesetzt. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, begannen die Blockaden am Morgen am Berliner Hauptbahnhof.

An der Invalidenstraße, Ecke Friedrich-List-Ufer haben sich fünf Personen in Höhe der Tramhaltestelle auf die Straße geklebt. Die Polizei ist hier noch im Einsatz, hält Demonstranten fest und nimmt die Personalien auf. Ein zweiter Protest am Mehringplatz, Hallesches Ufer, Ecke Wilhelmstraße ist inzwischen beendet. Hier hatten sich sieben Personen festgeklebt.

„Letzte Generation“: Blockaden auch in München

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) twittert, läuft ebenfalls eine Protestaktion am Potsdamer Platz. Auch diese Blockade ist nach Polizeiangaben noch nicht beendet.

Weitere #Protestaktion auf der #B1 in #Tiergarten. Am Potsdamer Platz Richtung Alexanderplatz ist die Potsdamer Straße in Höhe Stresemannstraße #blockiert. #STAU — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 5, 2022

Aktionen der „Letzten Generation“ am Montag Invalidenstraße

Hallesches Ufer/beendet

Potsdamer Platz

Bei Twitter hieß es dazu von der Gruppe: „Wie am vergangenen Freitag angekündigt, blockieren heute entschlossene Unterstützer:innen der Letzten Generation erneut eine Straße am Münchner Karlsplatz, um erste Sicherheitsmaßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu fordern.“ Unter ihnen seien viele, die bereits einen Monat im Gefängnis gesessen hätten und teils zu hohen Geldstrafen verurteilt worden seien. „Zeitgleich steigen in München Menschen auf Schilderbrücken, während andere Straßenblockaden in Berlin durchführen.“