Letzte Generation blockiert A100 in Berlin: Aktivisten kleben sich an Auto fest

Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen die Autobahn A100 in Berlin in Höhe Kaiserdamm in Richtung Norden blockiert. Wie die Berliner Polizei auf X (vormals Twitter) berichtete, bildeten sich lange Staus. Polizisten seien bereits vor Ort, um die Blockaden aufzulösen.

Diese Straßen sind von den Blockaden der Letzten Generation betroffen: A100 in Höhe Kaiserdamm

A155 Avus

A100 Ausfahrt Kurfürstendamm Fahrtrichtung Nord

A100 Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz Fahrtrichtung Süd

Die Aktivisten seien zunächst mit drei Autos auf die A100 gefahren und hätten dann angehalten, berichtete ein dpa-Fotograf. Danach hätten sich die Aktivisten an ihre Fahrzeuge geklebt.

Die Letzte Generation teilte ein Video der Aktion auf X. Dort ist zu sehen, wie sich Aktivisten mit Plakaten vor die Autos auf die Fahrbahn setzten. Die Aktivisten fordern, die „Nutzung von Öl, Kohle & Gas bis 2030“ zu beenden.

Wie die Aktivisten mitteilten, wurde bei den Blockaden am Donnerstag ein „Spezialkleber“ verwendet. Dieser solle die Finger mit einer betonartigen Schicht umschließen und das Ablösen so erschweren. Manche Aktivisten hätten sich auch mit Metallklemmen festgekettet.

🛑 Autobahnverkehr ausgebremst 🛑



⚖️ Die Regierung ist durch die Verfassung verpflichtet, unsere Lebensgrundlagen zu schützen – das tut sie derzeit nicht.



🦺 Unser Protest endet, sobald die politische Wende eingeleitet ist, die die Nutzung von Öl, Kohle & Gas bis 2030 beendet. pic.twitter.com/4k5Sc1WqZi — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 28, 2023

Auf der A100 habe sich bereits eine Verzögerung von über 30 Minuten ergeben, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte. In Charlottenburg-Wilmersdorf komme es durch die Blockaden innerhalb des S-Bahnrings zu Stau in allen Richtungen.