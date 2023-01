Letzte Generation: Autofahrer fahren in Berlin frontal auf Demonstranten zu

Die Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation haben ihre Blockaden im Berliner Verkehr auch am Donnerstagmorgen an zwei Punkten fortgesetzt. Der Messedamm in Berlin-Wilmersdorf war nach Angaben der Polizei Berlin Richtung Siemensstadt in Höhe Neue Kantstraße blockiert. Acht Demonstranten blockierten die Straße, fünf waren festgeklebt. Zu Blockaden kam es außerdem an der Auffahrt Grazer Damm Richtung Tempelhof.

Eine beteiligte Demonstrantin gab der Berliner Zeitung am Mittwoch ein Interview. Die Blockaden sind inzwischen aufgelöst, wie die Polizei mitteilte.

Polizei ermittelt gegen Autofahrer wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Die Autofahrer verloren die Geduld. Die Letzte Generation verbreitete am Morgen auf Twitter ein Video vom Messedamm, auf dem zu sehen ist, wie Autofahrer frontal auf Aktivisten zufahren und die Blockade durchbrechen. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Die Polizei Berlin ermittelt gegen Autofahrer in zwei Fällen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

