Die Klimaaktivisten der Letzen Generation haben am Donnerstagnachmittag erneut Autobahnabfahrten blockiert. An den Abfahrten Hohenzollerndamm, Spandauer Damm, Konstanzer Straße und Messedamm klebten sie sich zum Teil auf der Fahrbahn fest.

Sieben Menschen blockierten die Ausfahrt Hohenzollerndamm, davon klebten etwa sechs an der Fahrbahn fest. Ähnlich sah die Lage an der Konstanzer Straße, dem Spandauer Damm und am Messedamm aus. Die Staus, die entstanden, bauten sich schnell wieder ab. Bereits am Montag- und am Dienstagmorgen hatte die Letzte Generation Straßen blockiert.