Letzte Generation blockiert Berliner Straßen am Freitag – Aufruf zu „Massenbesetzung“

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Freitagmorgen erneut den Verkehr auf Berlins Hauptverkehrsadern gestört. Wie die Aktivisten in einer Mitteilung schreiben, veranstalteten sie Sitzblockaden auf der Stadtautobahn A100 nahe des Dreiecks Charlottenburg in nördlicher Richtung und auf Höhe der Detmolder Straße in südlicher Richtung sowie auf dem Kurfürstendamm. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) kam bei den Protestaktionen auf der A100 auch eine Hebebühne zum Einsatz.

Wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilt, waren Polizisten vor Ort, um die Blockaden aufzulösen. Ein Ankleben der Klimaaktivisten sei zumindest teilweise von Einsatzkräften verhindert worden. Gegen 11 Uhr waren die Blockaden auf der A100 nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale beendet.

Guten Morgen #Berlin!

Im Bereich Joachimsthaler Str./Ku'damm, #BAB100 FR Süd Höhe Detmolder Str. und #BAB100 FR Nord Höhe Dreieck Charlottenburg kommt es aktuell zu Blockadeaktionen.

Ein Ankleben konnte teilweise durch unsere Einsatzkräfte verhindert werden.#b2710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 27, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aufruf zu „Massenbesetzung“ auf der Straße des 17. Juni am Samstag

Für Samstag, den 28. Oktober, um 12 Uhr, haben die Aktivisten indes zu einer „Massenbesetzung“ auf der Straße des 17. Juni aufgerufen. Am Freitag brachten die Aktivisten ein großes Banner an der Siegessäule an, das auf den geplanten Protest hinweist. Nach Angaben der Polizei waren zwei Personen an der Aktion am Großen Stern beteiligt.

Banner der Letzten Generation an der Siegessäule Pressefoto Letzte Generation

Acht Aktivisten der Letzten Generation hatten bereits am Donnerstagvormittag die Straße des 17. Juni blockiert. Für etwa eine Stunde sei die Straße zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großer Stern gesperrt gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.



Ob die acht auf der Straße festgeklebten Aktivisten oder weitere Mitglieder der Letzten Generation für die mit Farbe besprühte Fahrbahn verantwortlich waren, war nach Angaben des Sprechers unklar. Die Feuerwehr musste die Farbe binden, um eine Verkehrsgefährdung zu verhindern. (mit dpa)