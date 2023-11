Aktivisten der Letzten Generation haben am Freitagmittag den Verkehr an mehreren Orten in der Berliner Innenstadt blockiert. Betroffen waren der Rosenthaler Platz, das Frankfurter Tor und der Mehringdamm, wie die Aktivisten mitteilen. Mit Schablonen und oranger Farbe sprühten die Protestierenden zudem die Forderung „Weg von fossil – hin zu gerecht“ und orangefarbene Handabdrücke auf die Fahrbahn.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale wurden die Blockaden am Frankfurter Tor und Rosenthaler Platz um kurz nach 14 Uhr geräumt. Der Mehringdamm auf Höhe der Bergmannstraße war eine Stunde später ebenfalls wieder frei. Zwischenzeitlich hatte es massiven Stau dort gegeben.

Die Letzte Generation protestiert seit 2022 in vielen deutschen Städten. Sie fordert, dass Deutschland ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichtet. Zuletzt standen die Aktivisten unter anderem in der Kritik, weil sie das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr mit oranger Farbe besprüht hatten. Für die Reinigung fielen hohe Kosten an.



Für den 25. November rufen die Aktivisten zu einer erneuten Massenbesetzung der Straße des 17. Juni und des Großen Sterns in Berlin auf.