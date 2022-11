Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Freitagmorgen die Zufahrt zum Flughafen BER. „Extinction Rebellion“ und „Ende Gelände“ sind dabei.

„Letzte Generation“ blockiert Zufahrt zum Flughafen BER in Berlin

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Freitagmorgen nach eigenen Angaben die Zufahrt zum Flughafen BER. Es kommt zu Staus und Behinderungen. Der Protest wird von den Organisationen „Extinction Rebellion“ und „Ende Gelände“ unterstützt.

Die Klimaprotest-Initiative teilte mit, ihre Mitglieder seien mit mehreren Autos nebeneinander auf der Autobahn immer langsamer gefahren, vor der Abfahrt hätten sie gehalten, die Autos quer gestellt, seien mit Warnwesten und Transparenten ausgestiegen und hätten sich auf der Straße festgeklebt.

„Letzte Generation“: Beinahe tägliche Blockaden in Berlin

Die Gruppe hatte Anfang der Woche angekündigt, nach zahlreichen Blockaden von Autobahnausfahrten und Straßenkreuzungen „auch friedlich Flughäfen lahmzulegen“. Sie fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen und billigen Nahverkehr. Seit Anfang des Jahres laufen die Blockaden in vielen deutschen Städten. Die Polizei hat Hunderte Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstand eingeleitet.

Beinahe kommt es zu Demos in Berlin. Am Donnerstag wurde die Invalidenstraße blockiert. Am Mittwoch die Landsberger Allee und die Kreuzung Gneisenaustraße/Mehringdamm.