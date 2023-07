Letzte Generation blockiert Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf

Aktivisten der Letzten Generation blockieren am Donnerstagmorgen Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg. In Düsseldorf haben sich wohl einige festgeklebt.

Aktivisten der Letzten Generation blockieren aktuell Startbahnen auf den Flughäfen von Hamburg und Düsseldorf. Das gab die Organisation am Donnerstagmorgen bekannt. Der Mitteilung zufolge gelangten die Aktivisten bei beiden Flughäfen über die Sicherheitszäune auf das Flughafengelände.

In Hamburg kamen demnach mehrere Personen mit Warnwesten und Fahrrädern auf die Rollbahn und störten den Flugverkehr. In Düsseldorf durchtrennten Aktivisten einen Zaun und liefen auf das Vorfeld des Flugplatzes. Dadurch können die Flugzeuge nicht zur Startbahn fahren. Mehrere Aktivisten haben sich demnach am Düsseldorfer Flughafen mit den Händen auf dem Asphalt festgeklebt.

Letzte Generation prangert staatliche Subventionen des Flugbetriebs an

Mit der Aktion will die Letzte Generation die staatlichen Subventionen des Flugbetriebs anprangern. „In den letzten Jahrzehnten stiegen die Passagierzahlen und so auch die Emissionen im Luftfahrtsektor rapide an. Expert:innen gehen davon aus, dass die Anzahl der Flüge in den nächsten Jahren noch bedeutend weiter wachsen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In dem Zuge wenden sich die Aktivisten sich speziell an das Verkehrsministerium: Das Ministerium setze auf Technologieoffenheit, anstatt einen konkreten Plan vorzulegen, die Emissionen zu verringern. Das gleiche einer Arbeitsverweigerung, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gebe sich Tagträumen hin, heißt es weiter.

Der Flughafen von Düsseldorf gehört zu den größten Deutschlands und ist der wichtigste von Nordrhein-Westfalen. Dort werden pro Jahr 25 Millionen Passagiere abgefertigt. Der Flughafen von Hamburg ist der fünftgrößte des Landes.