„Letzte Generation“ blockiert Frankfurter Tor

Mitglieder der Klima-Gruppe „Letzte Generation“ blockieren am Freitagmorgen die Kreuzung am Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain. Ein Orchester steht nach Angaben der Gruppe ebenfalls auf einer Straße am Frankfurter Tor und spielt klassische Musik.

Mit der Aktion will die „Letzte Generation“ ihrer Forderung nach einer entschiedeneren Bekämpfung des Klimawandels Nachdruck verleihen. Klima-Aktivistin Antonia Vollbrecht, die am Frankfurter Tor ist, erklärte: „Ich sitze hier auf der Straße, weil ich nicht anders kann. Weil es sich vollkommen irreal anfühlt, mit dem Wissen, was los ist, weiter zu machen, als wäre nichts. Weil ich es nicht ertrage, dass wir selbst mit klarem Blick auf den Abgrund nicht endlich die Handbremse ziehen und meine Generation sich stattdessen anhören muss, wir sollen doch einfach ein bisschen Optimismus haben.“

Seit Monaten blockieren Mitglieder der „Letzten Generation“ immer wieder Straßen in Berlin und kleben sich auf dem Asphalt fest. Am Mittwoch besetzten zwei Frauen auch das Brandenburger Tor. Zuletzt standen die Aktivisten in der Kritik, weil durch ihre Blockaden ein Spezialfahrzeug aufgehalten worden war, der sich auf dem Weg zu einer verunglückten Radfahrerin befand.