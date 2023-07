Die Letzte Generation hat am Freitagmorgen den Verkehr in Berlin und anderen Städten blockiert. Auch an der Siegessäule klebten sich die Aktivisten auf die Straße.

Aktivisten der Letzten Generation behindern am Freitagmorgen in einer Reihe von Städten mit Sitzblockaden den Verkehr. In Berlin protestierten die Aktivisten unter anderem am Kreisverkehr rund um die Siegessäule. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor.

Die Blockade an der Siegessäule wurde aufgelöst. Nach gut einer Stunde lief der Verkehr wieder wie gewohnt. Laut einem dpa-Reporter ließ die Polizei dort zunächst zwei Aktivisten auf dem Boden kleben, weil sie den Verkehr nicht beeinträchtigten. Auch die Minna-Cauer-Straße, die Heidestraße, Döberitzer Straße und die Hofjägerallee sind nach Blockaden wieder frei.

Polizisten tragen einen Aktivisten der Gruppe Letzte Generation weg, der mit anderen die Fahrbahnen rund um die Siegessäule blockiert hat. Paul Zinken/dpa

Laut Letzter Generation waren auch Aktionen in der Nähe des Hauptbahnhofs, auf der Wilhelmstraße in Mitte und auf der Invalidenstraße geplant. Nach Angaben der Polizei blockierten die Aktivisten zudem an der Kreuzung Dorotheenstraße/Ebertstraße in Mitte den Verkehr, also unweit des Reichstagsgebäudes.

Letzte Generation: Diese Straßen sind in Berlin blockiert Großer Stern (beendet)

Hofjägerallee (beendet)

Dorotheenstraße

Ebertstraße

Heidestraße/Döberitzer Straße (beendet)

Minna-Cauer-Straße (beendet)

Die Proteste der Letzten Generation sorgten zwischenzeitlich dafür, dass einige Buslinien nicht wie gewohnt über den Verkehrsknotenpunkt Großer Stern verkehren konnten. Darunter waren wichtige Linien für den Berufsverkehr und die Linie 100, die auch als Touristen-Linie bekannt ist. Mittlerweile fahren die Busse wieder.

Letzte Generation blockiert insgesamt in 26 Städten den Verkehr

Seit 8 Uhr fanden laut Letzter Generation außerdem Sitzblockaden unter anderem in Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, München, Nürnberg, Potsdam und Ulm statt. Insgesamt gab die Letzte Generation am Freitag bekannt, in 26 Städten den Verkehr blockieren zu wollen.

Die Klimaaktivisten trugen Masken von Politikern. Paul Zinken/dpa

Die Aktivisten nannten ihren Protest „Transparenzkampagne“. Bei den Blockaden hielten sie Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz!“ hoch und trugen Masken mit den Gesichtern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Am Donnerstag hatten die Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt, indem sie die Zäune überwanden, auf die Rollfelder liefen und sich dort nahe der Start- und Landebahnen festklebten. (mit dpa)