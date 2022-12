„Letzte Generation“ blockiert Spandauer Damm

Auch am Freitagmorgen blockieren die Klima-Aktivisten der Letzten Generation wieder den Verkehr in Berlin. Autofahrer reagieren wütend.

Auch am Freitagmorgen gehen die Blockaden von Klima-Aktivisten in Berlin weiter. Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren derzeit den Verkehr auf dem Spandauer Damm in Westend. Nach eigenen Angaben protestieren sie dieses Mal nicht nur gegen die Klima-Politik der Bundesregierung sondern auch für neun Demonstranten in München, die in Polizeigewahrsam sind.

Autofahrer reagieren offenbar gereizt auf die neuen Blockaden. Wie die „Letzte Generation“ mitteilt, wurden Aktivisten zum Teil von der Straße gezerrt. Der Verkehr staut sich.

„Letzte Generation“ kündigt Klebe-Aktion auf Potsdamer Platz an

Am Donnerstag hatten Mitglieder der Gruppe Zufahrten zu zwei Bundestags-Bürogebäuden blockiert und sich dort zum Teil festgeklebt. Drei Demonstranten saßen nach Angaben der Polizei auf der Einfahrt zum Paul-Löbe-Haus, vier weitere Demonstranten vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ein Mann und eine Frau der Gruppe standen vor einem Eingang des Reichstagsgebäudes und versuchten, ankommende Abgeordnete mit ihren Anliegen zu konfrontieren. Polizisten lösten die Demonstranten von der Straße und brachten sie weg.

Die Klima-Gruppe kündigte zudem eine Aktion am Samstag um 14 Uhr bei den Mauerresten am Potsdamer Platz in Berlin an. Dort wollen sich die Aktivisten festkleben.