Letzte Generation blockiert Verkehr am Hamburger Hafen

Aktivisten der Klima-Gruppe Letzte Generation haben am Samstagmorgen den Verkehr am Hamburger Hafen blockiert. Sie stellten zwei Transporter quer, einige Aktivisten klebten sich zudem auf der Fahrbahn der Köhlbrandbrücke fest.

„Immer mehr Waren treiben in immer größeren Containerschiffen über immer weiter austrocknende Flüsse – und reißen uns mit sich in den Klima- und damit auch in den Wirtschaftskollaps“, kommentierte eine Aktivistin die Blockade.