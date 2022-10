Auch am Freitag geht es mit den Aktionen der Klimaaktivisten in der Hauptstadt weiter. Diesmal sind neben der A100 auch die Straßen rund um den Hauptbahnhof dran.

Letzte Generation blockiert Verkehr am Hauptbahnhof in Berlin

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation blockieren am Freitagnachmittag den Verkehr rund um den Berliner Hauptbahnhof. Damit wollen sie auf die in ihren Augen unzureichenden Klimaziele der Bundesregierung aufmerksam machen. Auch auf der Stadtautobahn A100 legen die Aktivisten erneut den Verkehr lahm.

Wenn Menschen dort oben sind, verlangsamt oder stoppt die Polizei den Verkehr darunter. So können sehr wenige Menschen eine vergleichsweise große Störung auslösen.



Wir bedauern diese Störung. Doch wir müssen als Gesellschaft jetzt den Klimanotfall bremsen, wenn wir leben wollen! pic.twitter.com/FfPlL9h6Qp — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 21, 2022

Die Invalidenstraße ist in Richtung Chausseestraße im Bereich des Hauptbahnhofs gesperrt. Die Busse der Linie 120 werden wegen der Blockade zwischen Hauptbahnhof und Reinickendorfer Straße umgeleitet, teilte die BVG mit. Die Buslinie 142 fährt nicht zwischen Fennbrücke und Robert-Koch-Platz, die Linie 147 wird umgeleitet. Die Linie 245 fährt nicht zwischen Hauptbahnhof und Robert-Koch-Platz.

Die A100 wurde laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in beiden Richtungen zwischen Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg gesperrt. Es sei am Abend noch mit weiteren Sperrungen und Einschränkungen auf der Stadtautobahn zu rechnen.

Die #A100 musste jetzt in Richtung Wedding zwischen Spandauer Damm und AD Charlottenburg #gesperrt werden. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 21, 2022

Auf der A100 gab es am Freitag außerdem einen massiven Stau wegen eines Unfalls im Tunnel Britz. Autofahrer mussten am Nachmittag bis zu einer Stunde zusätzliche Fahrzeit in Kauf nehmen. Gegen 16 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden.

Der #Unfall auf der #A100 im #TunnelOrtsteilBritz ist endlich geräumt. Der #Stau, der zeitweise eine Fahrzeitverlängerung über 1 Stunde bedeutete, baut sich langsam wieder ab. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 21, 2022

Seit zwei Wochen blockiert die Gruppe Letzte Generation täglich an verschiedenen Orten in Berlin den Verkehr. In der vergangenen Woche lösten sie zudem in einigen öffentlichen Gebäuden den Feueralarm aus. Am Donnerstag hatten die Aktivisten den Verkehr am Frankfurter Tor in Friedrichshain und auf der A100 lahmgelegt, am Mittwoch hatten sie damit begonnen, Schilderbrücken der A100 zu besetzen - dies wurde am Freitag fortgeführt.