Berliner Berufsverkehr: Letzte Generation blockiert A100 und Rosenthaler Platz

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am Montag die dritte Woche in Folge den Verkehr der Hauptstadt.

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation legen am Montag erneut den Berliner Berufsverkehr lahm. Laut einer Pressemitteilung kommt es zu Straßenblockaden unter anderem am Rosenthaler Platz sowie zu Brückenbesetzungen auf der A100.

An diesen Orten kommt es zu Störungen im Verkehrsfluss A100- Richtung Süden auf der Schilderbrücke 10b

A100- Richtung Norden auf der Schilderbrücke 15

A100- Richtung Norden auf der Schilderbrücke 21

Torstraße / Brunnenstraße

Frankfurter Allee / Möllendorffstraße

Mollstraße

In #Mitte gibt es wieder Einsätze von unangemeldeten Demonstranten. Betroffen ist der Zeit der Bereich #RosenthalerPlatz. pic.twitter.com/mS5vKkw35R — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 24, 2022

Laut der Verkehrsinformationszentrale ist derzeit vornehmlich der Bereich um den Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte betroffen.

Zu ihrer Aktion am Montag schreiben die Klima-Kleber: „Die 3. Woche in Folge unterbrechen heute Morgen Menschen der Letzten Generation den Verkehr auf Berliner Hauptverkehrsadern und Autobahnen (drei Schilderbrücken und mehrere Straßenblockaden). Sie fordern damit von der Bundesregierung, die Raserei auf deutschen Autobahnen zu beenden. Am Samstag hatten Bilder des Verkehrsministeriums von Herrn Wissing mit fünfhundert „Tempo-100“-Schildern großen Zuspruch auf Social Media gefunden; die Schilder hatten Menschen der Letzten Generation dort abgeliefert.“