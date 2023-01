Letzte Generation blockiert mit gelben Kreuzen Berliner Verkehr 

Zum Ende der Woche hat die Letzte Generation wieder den Berliner Berufsverkehr im Visier. An mehreren Orten wurde am Freitag protestiert.

Auch am Freitag haben die Aktivisten der Letzten Generation den Berliner Berufsverkehr wieder an mehreren Straßen stillstehen lassen. Zudem solidarisierte sich die Gruppe mit den Kohle-Protesten rund um das Dorf Lützerath.

Wie die Letzte Generation in einer Pressemitteilung schreibt, wurden verschiedene Autobahnauffahrten in Berlin blockiert. „Als Zeichen der Unterstützung der Proteste gegen den Abriss des Dorfes Lützeraths für den RWE-Kohletagebau halten die Protestierenden heute gelbe Kreuze. Hier auf der A100N-Tempelhofer Damm.“

Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen an mehreren Stellen auf der A111 und A100 in Berlin die Straße blockiert. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Freitag mitteilte, waren gegen 8 Uhr mehrere Anschlussstellen und Ausfahrten blockiert. Konkret von den Protestaktionen betroffen waren den Angaben zufolge die Anschlussstelle Heckerdamm auf der A111 stadteinwärts, die Ausfahrt Tempelhofer Damm auf der A100 Richtung Wedding und die Ausfahrt Sachsendamm auf der A100/A103 Richtung Tiergarten. Nach Angaben der Polizei sind mittlerweile alle blockierten Stellen wieder frei.

Am Freitagmorgen hatte die Gruppe zudem Requisiten dabei. Hintergrund sind die Klima-Proteste rund um das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Das Dorf soll der Braunkohlegewinnung weichen. Dazu heißt es in einer Mitteilung der Letzten Generation: „Der Angriff auf Lützerath macht zutiefst betroffen. Durch den Abriss des Dorfes wird gleich in zweifacher Hinsicht ein Zuhause für Profitinteressen geopfert. Wird Lützerath dem Erdboden gleichgemacht, verliert zunächst ein ganzes Dorf sein Zuhause.

Zudem werden die 280 Millionen Tonnen Kohle unter Lützerath die Klimakatastrophe weiter anheizen und jegliche Klimaziele um Längen sprengen – damit wird das Zuhause von uns allen zerstört.“