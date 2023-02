CDU verspottet Klimaaktivisten wegen Thailand-Urlaubs

Die CDU kritisiert in einem Tweet die Abwesenheit zweier Klimaaktivisten bei einem Gerichtsverfahren, weil diese in Thailand Urlaub machen.

Thailand ist bei westlichen Touristen sehr beliebt. Dort machten unter anderem zwei Klimaaktivisten Urlaub, weshalb sie einen Gerichtstermin in Deutschland verpassten.

Thailand ist bei westlichen Touristen sehr beliebt. Dort machten unter anderem zwei Klimaaktivisten Urlaub, weshalb sie einen Gerichtstermin in Deutschland verpassten. imagebroker/imago

Die CDU hat einen Tweet zu den Klimaaktivisten veröffentlicht und Kritik an ihnen geäußert. Hintergrund ist der Thailand-Urlaub zweier Klimaaktivisten der Letzten Generation, die einen Gerichtstermin in Stuttgart verpasst hatten. „Auch Straßenkleber können beruhigt in den Urlaub fliegen“, schreibt die Partei. Denn „die Herausforderungen des Klimawandels“ würden von „Ingenieuren und nicht von Ideologen“ gelöst.

Dazu veröffentlichte die CDU ein Bild mit Palmen mit Meer und Dämmerung im Hintergrund. Folgender Satz ist darauf zu lesen: „Wir gönnen allen ihren Urlaub.“ Der Tweet sorgte gleichermaßen für Lacher und Kritik. So schreibt User Vincent Leonhardi: „Hab schon immer geahnt: Die CDU löst das Problem nicht mit ihrer Politik.“ Maurice Conrad – Mitglied des Mainzer Stadtrats und setzt sich für mehr Klimaschutz ein – findet ironische Worte. Conrad hätte „nie gedacht“, einem Tweet der CDU einen Like zu geben.

Die meisten Klimaaktivisten machen indes keinen Urlaub: Am Donnerstag unterbrachen zwei Mitglieder der Letzten Generation den Neujahrsempfang der Mainzer CDU. Während der Rede des Parteivorsitzenden Friedrich Merz klebten sich die Frauen auf der Bühne fest und warfen ihm Verantwortungs- und Tatenlosigkeit im Angesicht der Klimakatastrophe vor.