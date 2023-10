Letzte Generation: Eurowings will Schadenersatz von Klimaaktivisten

Berlin -Die Lufthansa-Tochter Eurowings verlangt von Klimaaktivisten der Letzten Generation nach Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen Schadenersatz. „Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind“, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die Bild am Sonntag berichtet.

Bei einer Blockade des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) im November 2022 hatten Mitglieder der Letzten Generation den Flugbetrieb fast zwei Stunden lang lahmgelegt. Mehrere Aktivisten klebten sich aufs Rollfeld. Flugzeuge konnten weder starten noch landen, zwischen 3000 und 4000 Menschen waren von den Einschränkungen des Flugbetriebs betroffen. Mehr als ein Dutzend Flugzeuge mussten umgeleitet werden. Für diese Aktion hat das Unternehmen bereits entsprechende Forderungen gestellt.

Sechs an der Aktion beteiligte Aktivisten sollen dem Bericht der Bild am Sonntag zufolge bis Mitte Oktober 120.000 Euro zahlen.

Auch die Bundespolizei forderte für ihren Einsatz am 24. November 2022 Schadenersatz von den Klimaaktivisten: insgesamt 1060 Euro.

BER-Blockade nicht die einzige Flughafen-Aktion der Letzten Generation

Mitglieder der Letzten Generation blockieren immer wieder Flughäfen in Deutschland. Mitte Juli gelangten Klimaaktivisten auf die Rollfelder der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf. Auch am BER blieb die Aktion im November 2022 nicht die letzte dieser Art. Im Mai drangen Aktivisten erneut in das Gelände ein und besprühten eine Privatmaschine mit Farbe. Die Bundespolizei fordert auch für diesen Einsatz Schadenersatz von der Letzten Generation.