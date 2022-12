„Letzte Generation“ hat wieder den Berliner Berufsverkehr im Visier 

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren auch am Freitag wieder den Verkehr. Derzeit ist die A100 betroffen.

Die aktuelle Blockade in Steglitz. Polizeieinsatzkräfte sind bereits vor Ort. Pressefotos/Letzte Generation

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ legen auch am Freitagmorgen wieder den Berufsverkehr lahm. Autofahrer müssen derzeit mit Verzögerungen in Steglitz rechnen.

Wie die „Letzte Generation“ in einer Pressemitteilung schreibt, kommt es derzeit in Steglitz zu einer Blockade. Betroffen ist die A100 beziehungsweise der Abzweig Steglitz/ Berliner Straße. Die Polizei ist bereits vor Ort und räumt.

Unser Reporter ist vor Ort und berichtet über die Protestaktion und den Polizeieinsatz.

„Seit gestern befinden sich weitere 6 Unterstützer:innen der Letzten Generation in Präventivhaft in Bayern. Einer befindet sich im Krankenhaus, bei dem die Haftprüfung für heute vorgesehen ist. Bereits seit Anfang der Woche sind in Bayern vier weitere Bürger:innen bis zu 30 Tage präventiv eingesperrt.

Aktuell sind in Bayern damit in Präventivhaft: zwei Klimaschützer:innen bis zum 11.12.2022, sechs bis zum 17.12.2022, zwei bis zum 5.1.2022. Derweil bleiben Mut und Entschlossenheit ungebrochen: In Berlin blockieren Unterstützer:innen auch heute Straßen. Der Grund: Das Klima droht zu kippen“, erklärten die Aktivisten.