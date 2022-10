Berliner Autofahrer müssen am Dienstagmorgen wieder mit Verzögerungen im Berufsverkehr rechnen. Umweltaktivisten der Letzten Generation planen Blockaden rund um die Auffahrten und Abfahrten der Berliner Autobahn.

In einer Pressemitteilung schreibt die Gruppe: „Zahlreich und am zweiten Tag in Folge versammeln sich auch heute Bürger:innen der Letzten Generation auf Berlins Hauptverkehrsadern. Mit ihren Bannern nehmen sie Bezug auf die im Klimanotfall längst überfällige Sicherheitsmaßnahme eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Eine Mehrheit der Bundesbürger spricht sich ebenfalls dafür aus.“

Auf der #A100 Richtung Neukölln ist aktuell die Abfahrt #Hohenzollerndamm durch Klima-Aktivisten #blockiert! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 11, 2022

Betroffen ist vornehmlich die A100, dort wollen sich Gruppen an verschiedenen Auffahrten versammeln.

Diese Streckenabschnitte sollen betroffen sein: A100 - Halenseestraße / Messedamm (Richtung Norden)

A100 - Messedamm / Halenseestraße

A100 - Spandauer Damm (Richtung Norden)

A100 - Spandauer Damm

A100 -N Hohenzollerndamm (Richtung Norden)

A100 -S Hohenzollerndamm

A100-S Steglitz / Schildhornstraße

Letzte Generation wirft der Polizei Berlin Gewalt vor

Bei der Blockade am Montag soll es laut den Klimaaktivisten zu Verletzungen während eines Polizeieinsatzes gekommen sein. In der Pressemitteilung heißt es dazu: „Gestern zog sich eine junge Frau blutende Quetschungen zu, als ihre festgeklebte Hand von der Straße gelöst wurde. Mehrmals versuchte die Polizei z.B. durch Drücken gegen schmerzempfindliche Teile des Gesichts die Menschen der Letzten Generation zum eigenständigen Verlassen der Fahrbahn zu bewegen.“

Mal #Klartext: Es gibt keine Normalität mehr!



Nur diese Wahl:

Jetzt Verantwortung übernehmen im friedlichen Widerstand #FürAlle...

Oder den Kollaps von Recht und Ordnung erleben?



Mal #Klartext: Es gibt keine Normalität mehr!

Nur diese Wahl:

Jetzt Verantwortung übernehmen im friedlichen Widerstand #FürAlle...

Oder den Kollaps von Recht und Ordnung erleben?

Steh uns bei. Hilf uns, die rechtlichen Kosten unserer Proteste zu tragen!https://t.co/Yg6FQUiBOi pic.twitter.com/54AgQDmqhu — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 10, 2022

Auf dem Twitter-Account der Klima-Kleber sind Aufnahmen des Polizeieinsatzes und der Autobahn-Blockade am Montag hochgeladen worden.