Klimaschutz-Demonstranten haben ihre Protestaktionen auf Berliner Straßen fortgesetzt. Erneut setzten sich Mitglieder der Gruppe Letzte Generation am Dienstagmorgen an mehreren Stellen nahe Autobahnausfahrten im Berliner Stadtgebiet auf die Fahrbahn – einige klebten ihre Hände am Asphalt fest. Die Polizei war im Einsatz. Auf mehreren Autobahnstücken bildeten sich im Berufsverkehr Staus.

In mehreren auf Twitter geposteten Statements äußerten sich die Aktivisten zur heutigen Aktion. Dabei gingen sie auch auf lauter werdende Kritik an den seit drei Wochen laufenden Sitzblockaden ein: „Wir blockieren immer noch den Verkehr. Das bedauern wir“, erklärten die Klimaschützer. Angesichts der „drohenden Vernichtung unserer Gesellschaft“ seien die Protestaktionen jedoch notwendig.

Wir blockieren immer noch den Verkehr. Das bedauern wir. Wir können es uns jedoch nicht mehr leisten, dass der Bundeskanzler die drohende Vernichtung unserer Gesellschaft weiter völlig ignoriert. Es geht um Leben und Tod und der @Bundeskanzler will in die Sommerpause gehen? pic.twitter.com/DTFIEDXn69 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 5, 2022

Hunderte Anzeigen gegen Klimaaktivisten

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gab es zunächst eine Blockade nahe dem Kurt-Schuhmacher-Damm in Reinickendorf mit 30 Minuten Stau für die Autofahrer sowie an der Prenzlauer Promenade in Pankow mit 40 Minuten Rückstau auf der Autobahn.

Die erneuten Blockaden in Berlin finden seit Juni bereits zum zweiten Mal statt. Von Januar bis März hatten die Demonstranten immer wieder Autobahnausfahrten blockiert und mehr Klimaschutz gefordert. Die Polizei verhängte Hunderte Anzeigen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte zuletzt mehrfach ein härteres Durchgreifen angekündigt.