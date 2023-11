Die Letzte Generation möchte in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Massenproteste durchführen. Dafür sollen neue Mitglieder gewonnen werden – die derzeitige Anzahl sei nicht groß genug, um ausreichend Druck auf die Regierung auszuüben. Das erklärten Mitglieder der Gruppe am Dienstag.

Bereits am 28. Oktober blockierten Hunderte Mitglieder der Letzten Generation die Straße des 17. Juni, etliche klebten sich fest. Für den 25. November hat die Gruppe außerdem zu einer weiteren Massenblockade an der Straße des 17. Juni aufgerufen. Solche Aktionen möchte die Letzte Generation in den nächsten Wochen häufiger durchführen und dazu schnell wachsen: „Wir streben eine Verdopplung an. Und dann noch eine, und noch eine, und noch eine.“ Das soll unter anderem passieren, indem Mitglieder der Gruppe mit Interessierten telefonieren oder sie zu wöchentlichen Treffen einladen.

Letzte Generation: Ziel sind tägliche Massenbesetzungen

Ziel der Aktionen sei es, eine „politische Dilemma- und Drucksituation“ zu erzeugen. Die Gruppe sieht dabei nur zwei mögliche Entwicklungen der Proteste: Entweder geht die Regierung härter gegen die Aktivisten vor, wodurch sich die Gruppe mehr Unterstützung aus der Bevölkerung für ihre Aktionen erhofft, oder die Regierung geht auf die Forderungen der Gruppe ein.

Letzte Generation: So viele Teile Berlins wie möglich orange färben

Berlin soll weiterhin Zentrum der Proteste bleiben. Zu ihren Plänen für die nächsten Wochen sprechen die Aktivisten von einem „Orange Uprising“, also Aktionen, die das Ziel haben, so viele Teile von Berlin wie möglich orange zu färben. Außerdem will die Letzte Generation Politiker bei Veranstaltungen konfrontieren, in der Hoffnung, dass diese sich dann öffentlich äußern.

Besonders zwischen Ende November und Mitte Dezember soll es statt Straßenblockaden gleich mehrmals ein „riesiges Orange Uprising“ geben. Ende Dezember ist außerdem ein Weihnachtsprotest geplant. In sechs Monaten möchte die Gruppe dann genug Mitglieder haben, „um tägliche Massenbesetzungen und Straßenblockaden durchzuführen“.

Zum neuen Jahr macht aber selbst die Letzte Generation eine kurze Pause. Ende Dezember sollen sich die Aktivisten laut Plan „entspannen und Widerstandsbücher lesen“.