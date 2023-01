Klimaaktivisten stören am Freitagmorgen erneut den Verkehr in der Hauptstadt. Autofahrer reagieren wütend, ein Vater auf einem Lastenrad applaudiert.

Letzte Generation in Wilmersdorf: Autofahrer schleppen Aktivisten von der Straße

Klimaaktivisten der Letzten Generation am Freitagmorgen in Berlin-Wilmersdorf.

Klimaaktivisten der Letzten Generation am Freitagmorgen in Berlin-Wilmersdorf. BLZ

Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen der Letzten Generation haben am Freitagmorgen erneut den Berliner Berufsverkehr blockiert. Wie eine Reporterin der Berliner Zeitung von vor Ort berichtete, startete eine Protestaktion auf der Konstanzer Straße, Ecke Berliner Straße am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr. Zehn Minuten später traf die Polizei ein. Inzwischen ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Reaktionen auf die Protestaktion fallen gemischt aus.

Wie die Letzte Generation am Morgen mitteilte, blockieren Klimaaktivisten zudem die A100 am Sachsendamm / Ende der A103 sowie am S Messedamm / Neue Kantstraße.

Fünf der sechs beteiligten Aktivisten an der Konstanzer Straße waren zunächst an der Fahrbahn festgeklebt. Inzwischen konnten Polizisten alle Demonstrierenden vom Asphalt lösen. Der Verkehr wurde zunächst umgeleitet. Die Polizei nahm die Personalien der Aktivisten auf. Vier der sechs Aktivisten saßen nach Informationen der Berliner Zeitung bis vor kurzem im Präventivhaft in München.

Auf einem Video, das die Letzte Generation am Freitag auf Twitter gepostet hat, ist zu sehen, wie Polizisten die Demonstrierenden hastig von einer Straße zerren. Die Polizei bestätigte die verhinderte Blockadeaktion an der Autobahnausfahrt Tempelhofer Damm.

Autofahrer ziehen Demonstranten von der Straße – Vater auf Lastenrad applaudiert

Viele Autofahrer reagierten wütend auf die Demonstrierenden. Einige schleppten Aktivisten von der Straße, bevor die Polizei anrückte. Die Demonstrierenden setzten sich daraufhin schnell wieder auf die Fahrbahn. Ein Mann sprach nach Informationen der Berliner Zeitung die Aktivisten direkt an – sie müssten daran denken, dass die Leute einfach zur Arbeit kommen wollen. Dazu sagten die Demo-Teilnehmer, man müsse aber auch an die jungen Menschen denken, die bei der aktuellen Klimapolitik keine Zukunft hätten.

Doch die Aktivisten erfahren auch spontane Unterstützung für ihren Protest. Ein Vater mit Kind auf einem Lastenrad fuhr vorbei und rief den Demonstranten zu: „Ihr seid super, danke, dass ihr euch festklebt – weiter machen!“ Es folgt Applaus.

Zuletzt klebte nur noch eine Aktivistin auf der Fahrbahn. BLZ

Vor fast genau einem Jahr hatte die Gruppe Letzte Generation mit ihren Blockaden in Berlin begonnen. Bis jetzt wurden 2700 Strafanzeigen gestellt und 756 mutmaßliche Blockierer ermittelt.