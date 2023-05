Letzte Generation: Jugendliche blockieren auch am Samstag Autoverkehr in Berlin

Klimaaktivisten der Letzten Generation führen auch am Wochenende ihre Blockaden fort. Heute protestierten Heranwachsende in Berlin.

Auch am Wochenende stören Aktivisten der Letzten Generation wieder den Verkehr. Am Samstagmittag blockierten unter 18-jährige Heranwachsende Fahrbahnen in Berlin, teilte die Gruppe kurz nach 11 Uhr mit.

„Auch am heutigen Tag wurde der Verkehr in der Berliner Innenstadt durch friedlichen Protest zum Stillstand gebracht. Hierfür setzten sich Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren auf die Invalidenstraße vor dem Berliner Hauptbahnhof, um Aufmerksamkeit auf den sich zuspitzenden Klimanotfall zu lenken“, heißt es.

Letzte Generation zeigt Bilder der Blockade

++ Blockade mit Jugendlichen ++



Junge Menschen werden von der Politik vergessen oder gar bewusst missachtet, indem immer wieder Profite über das Wohlergehen und die Zukunft der Menschen gestellt werden.

Die Jugend lässt nicht zu, dass ihr Leben von der Regierung vernichtet wird. pic.twitter.com/nDHPK89oWI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 6, 2023

In den sozialen Netzwerken veröffentlichte die Gruppe abermals Aufnahmen der Aktion in Berlin. Auf den Protest-Plakaten ist beispielsweise zu lesen: „Ich bin 16 Jahre alt und will noch 50 Jahre bedenkenlos auf der Erde leben.“

Am Freitag blockierten die Klimaaktivisten mehrere Straßen in Berlin und beklagten zudem die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung. Außerdem versprühten sie orange Farbe auf dem Flughafengelände des BER.