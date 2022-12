„Letzte Generation“ klebt am Potsdamer Platz

Die Klima-Aktivisten haben am Samstag zu einer großen Klebe-Aktion geladen. Seit 14.30 Uhr klebt die Gruppe nun am Potsdamer Platz.

Die Klima-Aktivisten haben am Samstag zu einer Klebe-Aktion geladen. Gegen 14.30 Uhr klebte sich die Gruppe bei den Mauerresten am Potsdamer Platz in Berlin an. Laut einem Tweet wollen die Aktivisten zudem zu „Punsch und Klebkuchen“ laden und mit Menschen ins Gespräch kommen.

Eine Sprecherin der Polizei erklärte gegenüber der Zeitung, dass sich in dem Bereich derzeit mehrere Personen aufhalten. Die Veranstaltung ist angemeldet und soll bis 20 Uhr gehen.

Aktivisten: „Für Kleber ist gesorgt“

Aimée van Baalen, eine Sprecherin der Letzten Generation, erklärte in einer Pressemitteilung zu der Aktion bei den Mauerresten am Potsdamer Platz in Berlin: „Es ist längst überfällig, dass wir Bürger:innen uns zusammentun und Widerstand leisten gegen das Klima-Unrecht hier im und weltweit. Am Samstag laden wir alle ein, zu unseren Blockaden dazu zu kommen. Ziviler Widerstand ist die effektivste Methode, die uns bleibt, wenn wir entschlossen mit vielen auf den Straßen sind. Jede*r kann vorbeikommen und sich solidarisch zeigen. Jede*r kann sich dazu setzten. Für Kleber ist gesorgt!“

Bereits am Freitag blockierten Anhänger der Gruppe „Letzte Generation“ wieder den Berliner Verkehr. Nach eigenen Angaben protestieren sie dieses Mal nicht nur gegen die Klima-Politik der Bundesregierung, sondern auch für mehrere Demonstranten in München, die in Polizeigewahrsam sind.