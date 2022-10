Auf Autofahrer könnte am Montagmorgen ein Verkehrschaos zukommen. Die „Letzte Generation“ hat in Berlin große Aktionen angekündigt. Es sollen mehrere Autobahnauffahrten blockiert werden. In einer Pressemitteilung der Protestler werden folgende Auffahrten genannt, die besetzt werden sollen.

Auf diesen Straßen ist am Montag mit Verzögerungen zu rechnen A100: Spandauer Damm

A100: Abzweig Steglitz/Berliner Straße

A114: Granitzstraße (B109)

A100: Seestraße/Kreuzung Nordufer

A100: Tempelhofer Damm

A100: Beusselstraße

Demonstranten sprechen von einem Notfall

Die „Letzte Generation“ begründet die Blockade mit den Worten: „Wir, die wir heute am Leben sind, sind die Letzten, die den unumkehrbaren Kollaps des Klimas noch verhindern können.“ Es werde ein Tempolimit auf Autobahnen sowie ein bezahlbarer ÖPNV gefordert.

Dazu sagt der Klima-Kleber Jakob Beyer, der seine Zimmermannslehre abgebrochen hat, um in den zivilen Widerstand zu gehen: „Wir müssen jetzt mal Klartext reden. Dieser Sommer war der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. In Brandenburg sind den Menschen die Grundstücke abgefackelt, im ganzen Land forderte die extreme Hitze tausende Todesopfer. Die Lage ist klar: ‚Wir haben einen Notfall!‘.“

Bundesregierung reagiert nicht auf Forderungen

Die „Letzte Generation“ habe zuletzt in einem Brief an die Bundesregierung angeboten, „die Störungen jederzeit zu unterlassen, sollten zumindest die ersten, einfachsten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.“ Der Brief sei bisher unbeantwortet geblieben. Bis dahin würden sich die Protestler gezwungen sehen, den Alltag in Berlin zu unterbrechen, da es sonst einer Kapitulation angesichts der drohenden Katastrophe gleichkommen würde.

WAS, WENN DIE REGIERUNG DAS HIER NICHT IM GRIFF HAT?



Unser Zuhause und unsere Zukunft entgleiten uns. Die Regierung ergreift nicht mal einfachste Sicherheitsmaßnahmen.



WAS, WENN DIE REGIERUNG DAS HIER NICHT IM GRIFF HAT?

Unser Zuhause und unsere Zukunft entgleiten uns. Die Regierung ergreift nicht mal einfachste Sicherheitsmaßnahmen.

Ärztinnen, Erzieher, Studierende – Menschen – stoppen heute in Berlin #FürAlle den Verkehr mit dieser Frage: pic.twitter.com/PSY2ELGtDS — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 10, 2022

Auf Twitter erklären die Aktivisten die Beweggründe der Aktion. In dem Video kommt eine Mutter zu Wort, welche die Auswirkungen der Klimakrise darlegt.