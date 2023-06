Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Mittwoch einen Golfplatz auf Sylt blockiert. In Warnwesten gruben sie den Rasen einer Golf-Bahn um und pflanzten darauf Setzlinge und Blumen in den Boden. Zudem stellten sie ein Schild mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“ aus. Auf einem Banner, das die Aktivisten zudem noch ausbreiteten stand der Schriftzug: „Euer Luxus = Unsere Wasserknappheit“.

„New York erstickt im Rauch von Waldbränden. Die Reichsten verursachen Jahr für Jahr tausendmal so viele Emissionen wie die deutschen Durchschnitts-Bürger:innen“, so eine Aktivistin.

Golfplätze vereinnahmten riesige Flächen, heißt es in der Mitteilung der Letzten Generation weiter. Der Wasserverbrauch eines mitteleuropäischen 18-Loch-Platzes, wie etwa dem Golfplatz Budersand auf Sylt, betrüge 35.000 Kubikmeter pro Jahr. Dies entspreche dem Wasserverbrauch von über 750 Deutschen pro Jahr. Die Aktivisten fordern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, nicht Golfplätze und Privatjets, sondern das Klima zu schützen.