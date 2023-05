Letzte Generation kündigt Protestmarsch am Frankfurter Tor an

Die Klimaaktivisten protestieren erneut in Berlin. Für Freitagabend ist ein Protestmarsch in Friedrichshain angekündigt.

Die Klima-Gruppe Letzte Generation hat für Freitagabend einen Protestmarsch in Berlin angekündigt. Die Demonstration soll um 17 Uhr am Frankfurter Tor in Friedrichshain starten. Bereits am Mittwoch hatte es einen Protestmarsch der Klimaaktivisten gegeben.

„Die Razzien am Mittwoch gegen Menschen der Letzten Generation haben uns alle hart getroffen, doch wir haben keine Angst“, heißt es in der Demo-Ankündigung der Aktivisten.

In 17 Städten laufen Vorbereitungen.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Mittwoch mit einer Razzia gegen die Letzte Generation vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten bestreiten vehement, kriminell zu sein, obwohl mehrere bereits wegen Straftaten verurteilt wurden, mitunter auch zu Haftstrafen.