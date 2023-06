Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Montag den Verkehr in Berlin blockiert. Zwar setzten sich die Aktivisten nicht auf die Fahrbahn oder klebten sich fest, allerdings hinderten sie mit einer sehr langsamen Laufdemo auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain und auf dem Kaiserdamm in Charlottenburg Autos am Weiterkommen. Der Verkehr staute sich.

Die Berliner Polizei teilte mit, dass Einsatzkräfte die Demonstranten angesprochen hätten, woraufhin diese die Fahrbahn verlassen hätten. Klebeaktionen habe es nicht gegeben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin verliefen die Aktionen „friedlich“ und „störungsfrei“. 36 Aktivisten zählten die Beamten bei den Laufblockaden.

Ab Mitte Juli will die Letzte Generation für etwa drei Wochen mit ihren Aktionen pausieren. In einem Strategiepapier schreibt die Gruppe, sie wolle vom 15. Juli bis zum 6. August „den festen Griff etwas lockern“.

Für den Herbst hat die Gruppe dann allerdings eine ganze Reihe neuer Proteste geplant, wie dem sogenannten „Plan für 2023“ zu entnehmen ist. Spätestens ab dem 13. September müssen Berliner demnach wieder mit regelmäßigen Straßenblockaden und anderen Aktionen rechnen.