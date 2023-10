Letzte Generation legt Berliner Feierabendverkehr am Hohenzollerndamm lahm

Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagabend den Autoverkehr in Berlin mit Protestaktionen gestört. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, blockierten vier bis sechs Personen die Fahrbahn auf dem Hohenzollerndamm, Ecke Rudolstädter.



Nach rund einer Stunde konnte die Polizei die Blockade auflösen. Der Hohenzollerndamm war für eine Stunde in Fahrtrichtung stadtauswärts auf Höhe Rudolstädter Straße gesperrt. Die Buslinie 115 musste für die Zeit des Polizeieinsatzes umgeleitet werden, fährt inzwischen jedoch wieder die gewohnte Route.

Bereits am Donnerstagvormittag haben Aktivisten der Letzten Generation mit einer großangelegten Protestaktion versucht, den Kreuzungsbereich um die Siegessäule lahmzulegen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

