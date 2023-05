Letzte Generation legt Berliner Verkehr lahm und kritisiert Gewaltbereitschaft

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben erneut den Berliner Berufsverkehr im Visier. In Friedrichshain kommt es derweil zu kuriosen Szenen.

Am Freitag blockieren Aktivisten der Letzten Generation abermals den Verkehr in Berlin. Außerdem kritisieren sie die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung.

Die Aktivisten haben mehr als ein Dutzend Verkehrsadern blockiert. Unter anderem betroffen seien der Hohenzollerndamm, der Spandauer Damm, die Frankfurter Allee und die Schönhauser Alle/Eberswalder Straße, sagte ein Polizeisprecher. Autobahnen wurden demnach mit Stand 8 Uhr nicht blockiert.

Berliner Polizei rät zur Ruhe

„Straßenblockaden gibt es heute Morgen unter anderem auf der Dominicusstraße und der Puschkinallee. Hierzu verteilen sich die Unterstützer:innen der Letzten Generation bei grüner Ampelschaltung auf der Fahrbahn, ziehen orange Warnwesten über, breiten Banner aus und stoppen den Verkehr. “, heißt es von der Gruppe.

Einen sonnigen guten Morgen Berlin. Zur Zeit gibt es im Stadtgebiet wieder mehrere blockierte Straßen. Unsere Kolleg. sind auf dem Weg und teilweise schon vor Ort.

Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbständig ein.#b0505 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 5, 2023

Die Berliner Polizei berichtete auf Twitter von Blockaden im gesamten Stadtgebiet. Einsatzkräfte sind demnach bereits auf dem Weg oder auch schon vor Ort. „Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbständig ein“, erklären die Ordnungshüter.

Autofahrer werden kreativ und umfahren Blockade

Twitter-Aufnahmen zeigen, dass Autofahrer in Berlin-Friedrichshain derweil die Blockadeaktion kurzerhand auf der Gegenspur augenscheinlich umfahren.

Hier weiß man sich als Autofahrer zu helfen https://t.co/EmsuvtHwef pic.twitter.com/lO92JDQQed — VerkehrsstudioBerlin (@VerkehrBerlin) May 5, 2023

Aktivisten beklagen raues Klima auf den Straßen

Bei den Protesten kommt es laut den Angaben auch immer wieder zu Übergriffen und Attacken. Bei der gestrigen Blockade in Berlin sollen Passanten demnach womöglich auch Aktivisten verletzt haben. „Bei den Blockaden kommt es regelmäßig dazu, dass einige wenige Autofahrende aussteigen und die friedlichen Protestierenden von der Straße schleifen, schubsen und treten. Dabei werden auch Schürfwunden und Prellungen in Kauf genommen, so wie gestern auf der A100.“ Nach eigener Aussage erhalten die Klimaaktivisten allerdings auch Zuspruch und Unterstützung.

Carla Hinrichs, Pressesprecherin der Letzten Generation, berichtete jüngst auf Twitter beispielsweise von einem Tritt gegen die Schulter. „Mein Bruder bekam einen Tritt ins Gesicht. Ein Auto bremste erst kurz vor uns. Ich habe Angst vor morgen. “, heißt es außerdem.

Ich wurde heute auf der Straße gegen die Schulter getreten. Mein Bruder bekam einen Tritt ins Gesicht. Ein Auto bremste erst kurz vor uns.

Ich habe Angst vor morgen. Mich dem wieder auszusetzen. Aber die Menschen die anhielten, um danke zu sagen motivieren mich #LetzteGeneration pic.twitter.com/uZn8Ys8d2f — Carla Hinrichs - Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) May 4, 2023

