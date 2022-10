Letzte Generation legt Verkehr am Frankfurter Tor lahm

Am elften Tag in Folge blockieren die Aktivisten am Donnerstag den Berliner Berufsverkehr. Der Verkehr am Frankfurter Tor sei zum Stillstand gekommen. Auch die A100 ist betroffen.

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation stören auch am Donnerstag wieder den Berliner Straßenverkehr. Zur Rushhour haben sie sich laut einer Pressemitteilung am Frankfurter Tor versammelt und den Verkehr zum Stillstand gebracht. „Der zentrale Ort, mitten in Berlin, verdeutlicht, dass der Klimanotfall alle Menschen betrifft.“, schreiben die Aktivisten. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt dort vor Stau.

Auch auf der Stadtautobahn A100 haben die Klimaaktivisten erneut Schilderbrücken bestiegen, teilen die Protestler am Donnerstagmorgen mit. Um sie von dort zu entfernen sei oft eine Vollsperrung der Autobahn notwendig. „Um diesen Vorgang noch in die Länge zu ziehen, kleben sich viele der Unterstützer:innen mit Sekundenkleber in luftiger Höhe fest.“, informieren die Aktivisten.

Wie die VIZ mitteilte, befanden sich die Aktivisten am Morgen nahe der Rudolf-Wissell-Brücke auf einer Schilderbrücke. Die Polizei hatte die A100 Richtung Wedding ab Spandauer Damm gesperrt. Die Sperrung dort sei inzwischen aufgehoben worden. Kurz darauf meldete die VIZ: „Die Sperrungen im Bereich der Stadtautobahn weiten sich aus.“ Nun sei auch der Tunnel Flughafen Tegel stadteinwärts gesperrt worden.

Ihren Protest begründen die Aktivisten mit der gestrigen Ablehnung des Tempolimits. Dies sei „ein weiterer Schritt der Bundesregierung gegen die Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen“. Die Entscheidung sei auch deshalb schwer nachzuvollziehen, da die Mehrheit der Bevölkerung sich für ein Tempolimit ausspricht.