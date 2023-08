Letzte Generation lehnt Einladung zur Automesse IAA ab: Das ist die Begründung

Sowohl die Klimaaktivisten der Letzten Generation, als auch die von Greenpeace und Fridays for Future haben eine Einladung des Autoherstellerverbandes VDA zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) abgelehnt. „Der Protest für eine klimagerechte und naturverträgliche Mobilität, bei der das Auto nicht länger im Mittelpunkt steht, kann kein Punkt im Programmheft der IAA sein“, erklärten die drei Organisationen am Donnerstag. Für eine derart durchschaubare Vereinnahmung seien sie nicht zu haben, erklärten sie weiter.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte den Klimaschützern einen Infostand auf der Messe angeboten. Vertreter der drei Organisationen könnten auch an Diskussionsrunden teilnehmen, erklärte der Verband. Von dieser Einladung hätten sie allerdings „teilweise erst aus der Presse erfahren“, erklärten die Umweltgruppen nun. Auch seien „inhaltlicher Rahmen oder Besetzung von Gesprächsrunden“ nicht transparent gewesen.

Massive Störungen durch Aktivisten: IAA nach München verlegt

Klimaschutzaktivisten hatten in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die IAA - eine der weltweit wichtigsten Automobil-Fachmessen - protestiert. Unter anderem wegen massiver Störungen durch Protestaktionen hatten die IAA-Veranstalter 2021 das Konzept angepasst und die Messe von Frankfurt nach München verlegt. Die Polizei in der bayerischen Hauptstadt ging hart gegen Proteste vor.

Die IAA findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Sie startet in diesem Jahr am 5. September in München. Mit Blick auf die diesjährige Ausgabe kündigten Klimaaktivisten bereits massive Proteste in der bayerischen Hauptstadt an. Den VDA luden sie zu einer Podiumsdiskussion ein, um in „neutraler Umgebung“ zu diskutieren. Der Verband sagte den Aktivisten zufolge seine Teilnahme zu.