Ankündigung: „Letzte Generation“ will Flughäfen ins Visier nehmen

Nach fünf Wochen fast täglicher Proteste und Blockade-Aktionen haben die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ verkündet, wie es weitergehen soll. Aus einer Pressemitteilung der Aktivistinnen und Aktivisten vom Samstag geht hervor, dass sie künftig auch Flughäfen blockieren wollen.

„Wir bleiben weiter flexibel, friedlich und entschlossen. Der Staat kann Leitern an Schilderbrücken abbauen, so viel er will – wir machen weiter.“ Dafür wollen sie künftig auch Flughäfen „friedlich lahmlegen“, wie es in der Erklärung heißt.

Aktivisten: „Wir tun das im Namen von allen“

Ziviler Widerstand sei demnach das „erfolgversprechendste demokratische Mittel, die Bundesregierung zu überzeugen, ihrer demokratischen Pflicht gerecht zu werden“, argumentieren die Protestler. „Wir tun das im Namen von allen. (…) Und solange noch Atem in unseren Körpern ist, werden wir nicht aufgeben.“

In ihrer Erklärung zieht die „Letzte Generation“ auch eine Bilanz der vergangenen Wochen. 16 ihrer Aktivistinnen und Aktivisten säßen aktuell nach Protestaktionen im Gefängnis. Dennoch verbuchen sie ihr Handeln teilweise als erfolgreich. „Wir sehen schon, dass der demokratische Widerstand Wirkung entfaltet“, schreiben die Aktivisten mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die sie für die Klimakrise aktiviert hätten. Es gebe zudem bereits große Mehrheiten für ihre Ziele, doch es fehle an politischer Bereitschaft sie durchzusetzen.

Die Aktivisten setzen sich für die Umsetzung der „ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den Klimakollaps“ ein. Dazu zählen laut der „Letzten Generation“ ein Tempolimit von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket.