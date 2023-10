Letzte Generation malt Niederlande-Flagge auf die A100 – Blockaden legen Autobahnen lahm

Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am frühen Donnerstagmorgen eine ungewöhnliche Protestaktion durchgeführt. Dabei malten sie eine große niederländische Fahne auf die Berliner Stadtautobahn A100. Wie die Letzte Generation am Morgen mitteilte, entstand das Werk auf Höhe des Kurfürstendamms. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, sind mittlerweile alle Fahrbahnen wieder freigegeben. Die Blockaden seien aufgehoben worden.

Wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zuvor auf X (ehemals Twitter) meldete, war der Verkehr auf dem gesamten Berliner Autobahnnetz wegen Demonstrationen beeinträchtigt. Auch auf den Alternativrouten der Stadt kam es zu massiven Staus auf den Alternativrouten. Gegen 10.10 Uhr habe die Berliner Stadtreinigung (BSR) mit der Straßenreinigung und Beseitigung der Farbe begonnen. Seit 11.17 Uhr sei die A100 in Richtung Süden wieder frei.

Die @Autobahn_Bund meldet für die #Stadtautobahnen #A111, #A113 Dreieck Oranienburg - Schönefeld

zwischen Schulzendorfer Straße und Schönefeld-Nord über #A100 in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, mehrere Demonstrationen

(betrifft das gesamte Berliner Autobahnnetz) — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 12, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch in Berlin-Spandau fanden laut Letzter Generation am Donnerstagmorgen Blockaden statt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) informierten ebenfalls auf der Plattform X über extreme Einschränkungen am Rathaus Spandau. Seit 8.51 Uhr seien die Straßen in Spandau der Polizei zufolge wieder befahrbar.

Die Letzte Generation führt am Donnerstagmorgen Blockaden in Berlin-Spandau durch. Pressefoto Letzte Generation

Extinction Rebellion: Massive Betonklötze vor Finanzministerium in Mitte

Wie die Polizei auf X mitteilte, wurden am Donnerstagmorgen außerdem vermutlich von der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion zwei Betonklötze auf dem Vorplatz des Bundesfinanzministeriums im Bereich Wilhelmstraße/Leipziger Straße in Berlin-Mitte aufgestellt. Da die Blöcke auf dem Vorplatz standen, kam es in dem Bereich nicht zu Verkehrsbehinderungen. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte die Polizei, die Betonblöcke seien 11.14 Uhr entfernt worden.

Es handelte sich dabei um einen etwa 700 Kilogramm schweren und 1,80 Meter hohen Betonblock, auf dem nach Angaben der Polizei geschrieben stand: „Klimaschuld des globalen Nordens“. Auf dem kleineren, etwa 300 Kilogramm schweren und 30 Zentimeter hohem Block lautete der Schriftzug: „Finanzielle Schuld des Südens“.

Niederlande-Fahne auf der Stadtautobahn: Das ist der Grund

Für ihren Farb-Protest liefen die Aktivisten am Donnerstagmorgen den Angaben zufolge mit orangen Warnwesten und Farbeimern auf die Straße und bemalten die Fahrbahn großflächig in den Farben der niederländischen Flagge. Der Grund: In den Niederlanden habe ihr massiver Protest am Dienstag Wirkung gezeigt. Dort stimmte laut Mitteilung eine große Mehrheit des niederländischen Parlaments dafür, die Subvention von fossilen Energieträgern, die sich in den Niederlanden auf 41 Milliarden Euro jährlich belaufen, zu beenden. „Die Regierung soll nun einen entsprechenden Ausstiegsplan erarbeiten und noch in diesem Jahr vorlegen“, schrieben die Aktivisten weiter.

🇳🇱 Erfolg im Kampf gegen fossile Subventionen



Heute Morgen leuchtet die A100 auf Höhe des Kurfürstendamms in den Nationalfarben der Niederlande.



Nach 27 Protest-Tagen in Den Haag stimmte das Parlament am Dienstag dafür, die fossilen Subventionen in Höhe von 41 Mrd. zu beenden. pic.twitter.com/0tt3r5aQOr — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 12, 2023

Die Niederlande waren in den vergangenen Wochen zentraler Ort von Klimaprotesten. Täglich und über Wochen blockierten Tausende Menschen die Autobahn A12 im niederländischen Den Haag mit der Forderung an die Regierung, fossile Subventionen zu beenden. Auch Unterstützerinnen und Unterstützer der Letzten Generation beteiligten sich eigenen Angaben zufolge an den Protesten.