Die Letzte Generation hat für diesen Samstag zu einer Massenblockade an der Straße des 17. Juni aufgerufen. In einer Mitteilung am Freitag riefen die Aktivisten dazu auf, am Samstag die Straße des 17. Juni ab 12 Uhr zu blockieren. Die Massenblockade steht unter dem Motto: „Stoppt die fossilen Subventionen!“

Bereits am Donnerstagvormittag versuchten Aktivisten der Letzten Generation, die Straße des 17. Juni zu blockieren, und markierten die Straße mit oranger Farbe. Ein Ankleben wurde durch Einsatzkräfte der Polizei verhindert. Die Straße zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großer Stern war etwa eine Stunde lang gesperrt.

Am Freitag befestigten Unterstützer der Letzten Generation außerdem ein Banner an der Siegessäule, das die geplante Massenbesetzung am Samstag ankündigen soll. Laut Polizei waren zwei Personen an der Aktion beteiligt.

Laut einer weiteren Mitteilung der Letzten Generation sollen etwa 50 Mitglieder der niederländischen Gruppe Extinction Rebellion an der Blockade teilnehmen. Der deutsche Zweig der Extinction Rebellion sagte am Donnerstag aufgrund der „angespannten, weltpolitischen Lage“ ab, wie die Gruppe auf X (vormals Twitter) mitteilte.

