Letzte Generation: Mehrere große Blockaden am Montagmorgen in Berlin

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am Montagmorgen die Stadtautobahn sowie mehrere große Kreuzungen in Berlin. Es kommt zu Staus.

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am Montagmorgen wieder mehrere Kreuzungen in Berlin. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen der Berliner Zeitung sagte, ließen Aktivisten Autos einfach auf der Stadtautobahn stehen.

Darüber hinaus gibt es nach Angaben von Polizei und der Verkehrsinformationszentrale Blockaden und Klebeaktionen an Kreuzungen im gesamten Stadtgebiet. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.